Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ

Москва, 16 мая. Сотрудники Роспотребнадзора завели административное расследование после столпотворения в Центральном детском магазине столицы.

Роспотребнадзор провел проверку в московском ЦДМ после попавшего в Сеть видео, на котором большая группа людей столпилась в помещении для встречи с актерами фильма «Майор Грома». Специалисты выявили несоблюдение мер по нераспространению коронавируса в здании.

Посетители были без масок и перчаток, а также пренебрегали социальной дистанцией. Кроме того, в ЦДМ не обнаружили обеззараживающих воздух устройств и достаточного количества антисептиков.