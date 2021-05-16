Уличные художники расписали граффити поезд московского метро

Москва, 16 мая. Граффити появилось на одном из поездов в столичном метро. Художники выполнили работу по разрешению Департамента транспорта Москвы.

Дептранс пригласил сразу пять художников для росписи состава. Специалисты украсили стены вагона в тематическом стиле. Пассажиры столичного метро с нетерпением ожидают выход необычного поезда на рельсы.

Неординарное распоряжение ведомства оказалось экспериментом в рамках борьбы с вандализмом. Вагоны метро остаются одним из любимых объектов для подобного правонарушения. Маршрут тематического состава и дата начала его курсирования пока неизвестны, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Московская подземка отметила 86-ю годовщину с момента открытия 15 мая. По случаю памятной даты администрация метрополитена открыла выставку советских ретропоездов на станции «Партизанская».