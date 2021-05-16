Собянин рассказал о планах по развитию зеленых зон в Москве

Москва, 16 мая. Парки, как магниты, притягивают к себе горожан. Именно поэтому крайне важно обустроить в столице больше зеленых зон, заявил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник Москвы напомнил о выполненной работе по озеленению районов города. За последние несколько лет столичные власти благоустроили территорию на Ходынском поле, парк 850-летия Москвы и парк «Печатники». Ситуация с зеленым ландшафтом в целом улучшилась, считает Собянин.

«Сейчас совсем другое дело. Масса спортивных и детских площадок, беговые и велосипедные дорожки, точки для пикника, променады у воды», — написал Собянин на странице в одной из социальных сетей.

В апреле в московском парке Северного речного вокзала завершилось обустройство зоны отдыха. Общая площадь зоны отдыха составляет более четырех тысяч квадратных метров. Часть приходится на пляж с тремя бассейнами. Речь идет об участке, расположенном над водной поверхностью Химкинского водохранилища. На причале находятся колонки для подачи воды.