Синоптик Тишковец спрогнозировал рекордную за 124 года жару в Москве

Москва, 16 мая. Рекордная жара ожидается в столице на следующей неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей и гостей Москвы ожидает знойная погода. Столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. В прошлый раз такой температурный рекорд в столице России фиксировался 124 года назад. Тогда воздух прогревался до +29,1 градуса, рассказал синоптик.

«Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — сообщил он в комментарии РБК.

Потепление ожидается 18 мая. Ночью температура воздуха составит +17 градусов, а днем воздух прогреется до +31 градуса. Это на семь градусов выше установленной климатической нормы июля. Погодные условия в городе сформирует крупный антициклон, именно он принесет среднеазиатскую жару, заключил Тишковец.

После сильной жары климатические условия в Центральной России придут в норму. Также в регионах ожидаются непродолжительные осадки, информировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.