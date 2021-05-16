Участник культовой рэп-группы Виктор Кисткин скончался в возрасте 43 лет

Москва, 16 мая. Бывший участник культовой московской группы «Ю.Г.» Виктор Винт Кисткин умер на 44-м году жизни.

Печальное известие появилось в социальных сетях. По предварительным данным, причиной смерти ветерана российской рэп-сцены мог стать сахарный диабет.

Группу «Ю.Г» или «Южные головорезы» СМИ называли «одной из лидеров столичной андеграунд-сцены». Коллектив распался в 2007 году, но Винт начал новый проект. Последний альбом Кисткина вышел в 2017 году. Песни рэпера поднимают тему морали, человеческих принципов, а также содержат социальные мотивы, романтику и сатиру.

Британский хореограф Лиам Скарлетт скончался в возрасте 35 лет, сообщал ФАН. Он был самым молодым специалистом, которому была доверена подготовка целой постановки для королевского театра.