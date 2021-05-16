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16 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:03
Происшествия
Водителя легковушки расплющило цистерной на трассе в Липецкой области
16:02
Хорошие новости России
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
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Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»

Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 16 мая. Проект «Здоровая Москва» стал частью всей системы профилактики заболеваний в столице, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Горожане могут пройти медицинский осмотр в 46 павильонах, открытых в парках Москвы. Если при первом посещении у человека обнаружат подозрение на болезнь, врачи не оставят гражданина без внимания, сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском», — подчеркнул столичный мэр.

Посетить павильон «Здоровая Москва» можно с 08:00 до 20:00 часов. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь документ об удостоверении личности или его копию. Предварительно записываться на медосмотр не нужно. Также в павильонах можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в столице стабильная, при этом уровень заболеваемости остается высоким, напомнил Собянин. Его слова подтвердила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

собянин медосмотр здоровая москва
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