Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»

Москва, 16 мая. Проект «Здоровая Москва» стал частью всей системы профилактики заболеваний в столице, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Горожане могут пройти медицинский осмотр в 46 павильонах, открытых в парках Москвы. Если при первом посещении у человека обнаружат подозрение на болезнь, врачи не оставят гражданина без внимания, сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском», — подчеркнул столичный мэр.

Посетить павильон «Здоровая Москва» можно с 08:00 до 20:00 часов. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь документ об удостоверении личности или его копию. Предварительно записываться на медосмотр не нужно. Также в павильонах можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в столице стабильная, при этом уровень заболеваемости остается высоким, напомнил Собянин. Его слова подтвердила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.