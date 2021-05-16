Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве

Москва, 16 мая. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, от действий которого пострадали пожилые жители столицы. Суд отправил 33-летнего фигуранта под стражу.

Стражи порядка выяснили, что возле дома на Верхней Первомайской улице к 87-летнему горожанину подошел мужчина и стал предлагать купить у него постельное белье по выгодным ценам. Отказ потерпевшего не охладил пыл злоумышленника. Он продолжил уговаривать свою жертву, что позволило ему добраться до квартиры заявителя, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Войдя в дом, пенсионер позвал жену и рассказал ей о предложении. Пожилые супруги отвлеклись на диалог, чем и воспользовался злоумышленник. Из кошелька женщины он украл 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Продавец был задержан недалеко от дома пострадавших.

Пенсионерка в Петербурге стала жертвой ограбления. Ее избил и забрал деньги собственный сын, сообщал ФАН.