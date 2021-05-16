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16 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:03
Происшествия
Водителя легковушки расплющило цистерной на трассе в Липецкой области
16:02
Хорошие новости России
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
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Весь мир
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Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве

  /   Обновлено: 16 мая 2021 15:41
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
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Москва, 16 мая. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, от действий которого пострадали пожилые жители столицы. Суд отправил 33-летнего фигуранта под стражу.

Стражи порядка выяснили, что возле дома на Верхней Первомайской улице к 87-летнему горожанину подошел мужчина и стал предлагать купить у него постельное белье по выгодным ценам. Отказ потерпевшего не охладил пыл злоумышленника. Он продолжил уговаривать свою жертву, что позволило ему добраться до квартиры заявителя, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Войдя в дом, пенсионер позвал жену и рассказал ей о предложении. Пожилые супруги отвлеклись на диалог, чем и воспользовался злоумышленник. Из кошелька женщины он украл 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Продавец был задержан недалеко от дома пострадавших.

Пенсионерка в Петербурге стала жертвой ограбления. Ее избил и забрал деньги собственный сын, сообщал ФАН.

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