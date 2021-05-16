Центральный детский магазин в Москве проверят на соблюдение требований по COVID-19

Москва, 16 мая. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер по нераспространению коронавируса в Центральном детском магазине столицы.

Ведомство инициировали проверку после опубликованного в Сети видео, на котором было запечатлено большое скопление людей в ЦДМ. Посетители ожидали встречи с актерами фильма «Майор Гром». Специалисты проинспектируют магазин на предмет соблюдения противоэпидемических мер в период пандемии коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам придерживаться простых рекомендаций для защиты от коронавируса. Использование защитных масок и антисептиков, а также соблюдение социальной дистанции позволят обезопасить себя от COVID-19.