Ливень, гроза и град ожидаются в Москве до конца воскресенья

Москва, 16 мая. Столичный главк МЧС распространил предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца воскресенья.

Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие часы. Местами возможно усиление ветра до 15 или даже 20 метров в секунду. В связи с этим в МЧС напоминают москвичам о правилах безопасности в непогоду. При сильном ветре следует избегать шатких конструкций, в том числе рекламных сооружений.

По возможности на время непогоду следует отказаться от поездок на личном автомобиле, отдав предпочтение общественному транспорту. Если есть такая возможность, грозу и дождь лучше переждать в помещении. Не следует оставлять детей на улице без присмотра.

На следующей неделе в Москву нагрянет рекордная жара, заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Она придет из туркменской пустыни Каракум. Относительная влажность упадет до 25%. Это в три раза ниже нормы, отметил Евгений Тишковец. Москвичей ждет эффект «погоды в пустыне».