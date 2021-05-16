Ликвидные активы московских банков выросли благодаря средствам на депозитах

Москва, 16 мая. Общая сумма ликвидных активов банков Московского региона выросла на 12,1% по итогам первого квартала текущего года. Такие данные приводит ГУ Центробанка России по ЦФО.

В общей сложности объем наиболее ликвидных активов московских финансовых учреждений (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков на корпоративных счетах и ​​депозитах в Центробанке находится на уровне 3988 млрд рублей, передает агентство «Прайм».

Соответствующее повышение произошло на фоне увеличения денежных средств на вкладах и корсчетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупности по состоянию на 1 апреля 2021 года снизилась до 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход ранее спрогнозировал, что котировки золота продолжат повышаться в долгосрочной перспективе. По его словам, после повсеместного введения банкнот стоимость драгоценных металлов стала важным инструментом защиты от инфляции.