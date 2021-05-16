Москвичи провели майские праздники в торговых центрах

Москва, 16 мая. Снижение возможностей для туристических поездок и установившаяся на праздничной неделе в Московском регионе пасмурная погода позволили торговым центрам привлечь посетителей.

Показатель Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. квадратных метров торговых площадей) в столице 3-9 мая оказался на 7,4% ниже значения за тот же период 2019 года, свидетельствуют данные Watcom Group. Этот разрыв стал минимальным с начала 2021 года.

Также меняется и состав трафика. Граждане начинают возвращаться к забытой на период пандемии практике визитов в ТЦ не с целью шопинга, а просто провести время, пишет «Коммерсантъ». Прирост трафика отметили и операторы объектов. Так, большинстве московских крупных ТЦ посещаемость почти вышла на докризисный уровень, заявила Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова.

При этом летний отдых большинство россиян рассчитывает провести за границей. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.