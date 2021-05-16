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16 мая 11:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
МЧС Калужской области рассказало о правилах поведения во время грозы
11:30
Экономика
Эксперт Чоу назвал причины украинского энергокризиса
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
Все новости

Москвичи провели майские праздники в торговых центрах

Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Москва, 16 мая. Снижение возможностей для туристических поездок и установившаяся на праздничной неделе в Московском регионе пасмурная погода позволили торговым центрам привлечь посетителей.

Показатель Shopping Index (отражает число посетителей на 1 тыс. квадратных метров торговых площадей) в столице 3-9 мая оказался на 7,4% ниже значения за тот же период 2019 года, свидетельствуют данные Watcom Group. Этот разрыв стал минимальным с начала 2021 года.

Также меняется и состав трафика. Граждане начинают возвращаться к забытой на период пандемии практике визитов в ТЦ не с целью шопинга, а просто провести время, пишет «Коммерсантъ». Прирост трафика отметили и операторы объектов. Так, большинстве московских крупных ТЦ посещаемость почти вышла на докризисный уровень, заявила Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова.

При этом летний отдых большинство россиян рассчитывает провести за границей. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.

трафик торговые центры посетители
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