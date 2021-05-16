Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет

Москва, 16 мая. Количество жителей Москвы с 1990 года увеличилось на два млн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что развитие метро должно успевать за ростом численности населения.

Глава города отметил, что в 80-е, 90-е годы и в начале 2000-х строительство и развитие метрополитена ежегодно замедлялось, хотя при этом с 1990-го года горожан стало практически на два млн больше.

«И, конечно, метро должно успевать за этим развитием. Более того — оно должно опережать», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».

Сеть метрополитена в Москве за несколько последних лет увеличилась почти вдвое, говорил Собянин в начале мая. Кроме того, в 2020 году удалось провести масштабную модернизацию подземки.

В субботу, 15 мая, столичный метрополитен отметил день рождения. Пассажирам предложили за один день проехать все действующие станции, которых насчитывается 234.