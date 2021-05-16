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09:58
Общество
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09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
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Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
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Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет

Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 16 мая. Количество жителей Москвы с 1990 года увеличилось на два млн, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что развитие метро должно успевать за ростом численности населения.

Глава города отметил, что в 80-е, 90-е годы и в начале 2000-х строительство и развитие метрополитена ежегодно замедлялось, хотя при этом с 1990-го года горожан стало практически на два млн больше.

«И, конечно, метро должно успевать за этим развитием. Более того — оно должно опережать», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».

Сеть метрополитена в Москве за несколько последних лет увеличилась почти вдвое, говорил Собянин в начале мая. Кроме того, в 2020 году удалось провести масштабную модернизацию подземки.

В субботу, 15 мая, столичный метрополитен отметил день рождения. Пассажирам предложили за один день проехать все действующие станции, которых насчитывается 234.

москва метро собянин
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