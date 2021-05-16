Шесть человек пострадали из-за непогоды в Москве

Москва, 16 мая. Бушующая в Москве непогода привела к печальным последствиям. Пострадали уже шесть человек, включая ребенка.

Согласно данным столичных экстренных служб, в столице сегодня действует желтый уровень погодной опасности. В городе дует шквалистый ветер и гремит гроза.

«Северный административный округ: четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. Западный административный округ: падение балконного стекла — один человек. Восточный административный округ — падение дерева, один человек госпитализирован», — перечислили обстоятельства спасатели.

Ранее синоптики рассказали о погоде во второй половине мая в Петербурге. Небольшое падение температуры ожидается уже к концу недели, однако в целом до конца второй декады в Северной столице будут наблюдаться теплые условия.