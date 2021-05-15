Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье

Москва, 15 мая. Видеозапись с места пожара в обрушившимся складе в подмосковном поселке Горки Ленинские попала в Сеть.

Конструкция строения обрушилась от огня. Площадь возгорания ранее увеличилась до 5 тыс. «квадратов». Отмечается, что на складе горят деревянные поддоны.

Согласно данным спасателей, существует угроза распространения огня на соседний ангар и автомобили. Пожарные продолжают локализацию возгорания.

Ранее удалось локализовать пожар в Екатеринбурге. Уральские спасатели борются с огнем на пилораме и садовых домах в уральской столице на площади 2,5 тыс. квадратных метров.

Недавно RT сообщал, что в Тюменской области зафиксировали лесной пожар. Огонь распространяется достаточно быстро, однако угрозы населенным пунктам нет.