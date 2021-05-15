Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо

Москва, 15 мая. Лимитированный тираж карты «Тройка» поступил в продажу в столичном метрополитене, сообщил Департамент транспорта Москвы.

В организации рассказали, что уникальные AR-карты «Тройка» были созданы совместно с Пушкинским музеем в честь дня рождения московского метро. Карты уже поступили в продажу, их можно приобрести только в кассах столичного метрополитена.

В Дептрансе уточнили, что тираж этой партии строго ограничен. Новая «Тройка» выпущена в количестве 10 тыс. экземпляров.

В пресс-службе добавили, что на карте разместили QR-код, на который нужно навести камеру смартфона. Тогда изображенную на «Тройке» картину «Вид моста Севр и холмов Кламар» Анри Руссо можно будет увидеть в 3D.

Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов. Москвичи смогут посмотреть на составы прошлых лет на станции «Партизанская».