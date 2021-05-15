Вакцинация «ЭпиВакКороной» стала доступна в поликлиниках Москвы

Москва, 15 мая. Московские поликлиники получили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные жители могут привиться этим препаратом во всех пунктах вакцинации, расположенных при городских поликлиниках. Сообщить о желаемой вакцине можно во время приема у врача.

При этом процедура вакцинации продлится не более 40 минут, из которых 30 минут займет наблюдение за привитым. По словам Раковой, никакой особой подготовки к получению прививки проводить не требуется.

Кроме того, в скором времени в гражданский оборот может поступить вакцина «Спутник Лайт», разработанная специалистами НИЦ им. Гамалеи. Ее поступление ожидается уже через месяц.