Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве

Москва, 15 мая. Прыгавшие с парашютом в тандеме спортсмены получили серьезные травмы при падении в Подмосковье.

По предварительной информации, жесткое приземление было совершено с вертолета аэроклуба «Пересвет-Аэро» в деревне Вихрево в Сергиевом Посаде.

Оба пострадавших были госпитализированы с повреждениями. Инструктор в возрасте 36 лет получил закрытый перелом костей левой стопы. Его 26-летний пассажир сломал поясничный отдел позвоночника и заработал перелом таза. Местные СМИ сообщают, что мужчина не справился с управлением.

Под Тюменью шестнадцатилетнего юношу из Тарко-Сале во время прыжка с парашютом отнесло к железнодорожным путям, где он зацепился за высоковольтный провод и повис. В результате машинист грузового поезда вынужден был остановить состав, сообщало URA.RU.