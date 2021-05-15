Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР

Москва, 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, пытавшегося продать государственные награды на скупках на Арбате в центре российской столицы.

При обысках у преступника обнаружили пять подлинных медалей. Среди них были — «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне», медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран труда СССР».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что столичная полиция проводит проверку по факту кражи золотых монет стоимостью более 15 млн рублей. Поисками причастных к преступлению занимаются правоохранители, сообщал ФАН.