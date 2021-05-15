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15 мая 18:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
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Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР

Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
duma.gov.ru  /  пресс-служба Государственной думы РФ

Москва, 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, пытавшегося продать государственные награды на скупках на Арбате в центре российской столицы.

При обысках у преступника обнаружили пять подлинных медалей. Среди них были — «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне», медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран труда СССР».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что столичная полиция проводит проверку по факту кражи золотых монет стоимостью более 15 млн рублей. Поисками причастных к преступлению занимаются правоохранители, сообщал ФАН.

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