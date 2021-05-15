Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве

Москва, 15 мая. Движение трамваев на некоторых улицах Москвы было приостановлено из-за упавших во время непогоды деревьев. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Поваленные сильным ветром деревья заблокировали трамвайные пути на нескольких улицах города. Так, временно не ходят по маршруту трамваи, курсирующие по Живописной и Тимирязевской улицам.

Вместо них на время приостановки движения запустили автобусы. В столичном дептрансе также рекомендовали местным жителям быть внимательнее.

Специалисты Гидрометцентра РФ ранее предупредили москвичей о непогоде. В регионе 15 мая ожидается облачная погода с прояснениями, сопровождающаяся дождем и грозами. В столице объявили желтый уровень погодной опасности.