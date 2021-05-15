Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов

Москва, 15 мая. Первые ретропоезда московского метро начали курсировать уже сегодня. Продлится парад поездов два дня: с 15 по 16 мая.

Московский метрополитен празднует своего 86-летие. В честь дня рождения, с 15 по 16 мая по Кольцевой линии будут курсировать восемь поездов разных поколений. Пассажиры смогут не просто рассмотреть поезда, но и прокатиться на них.

Первым был запущен ретропоезд «Сокольники», стилизованный под самый первый состав типа «А». Он был построен в 2010 году к 75-летию московского метро. Самым раритетным участником парада стал состав из вагонов Еж3 и Ем508т. Они производились с 1970-х годов.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен организовал выставку поездов на станции «Партизанская». На ней представлены экспонаты из парка техники.