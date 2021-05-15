Ушел из жизни руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Потапов

Москва, 15 мая. Нейрохирург, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Потапов скончался в возрасте 72 лет, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пресс-служба Минздрава России опубликовала сообщение со словами соболезнования родным и коллегам академика. Причина смерти Потапова не указывается.

По данным ведомства, специалист работал в области нейротравматологии, трудился врачом реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии. С 1989 по 2014 год являлся заместителем директора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР Александра Коновалова.

В сообщении говорится, что Потапов внес значительный вклад в изучение проблемы вегетативного статуса в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.