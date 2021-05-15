В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве

Москва, 15 мая. Подтверждения информации о якобы минировании железнодорожных вокзалов в городе нет. В настоящее время готовится официальный комментарий по этому поводу, заявили в УВД.

Правоохранители, занимающиеся проверкой сообщений о «минировании» столичных вокзалов, рассказали о ее предварительных результатах. Оказалось, что соответствующая информация не имеет подтверждения, заявили в УВД на транспорте.

Ранее неизвестный отправил анонимное сообщение о якобы готовящихся взрывах в зданиях трех столичных вокзалов. По его данным, взрывные устройства были заложены на Курском, Белорусском и Казанском железнодорожных вокзалах, сообщал ФАН. По факту случившегося была организована проверка.