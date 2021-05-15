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15:41
Политика
Володин напомнил, какую роль Александр Невский сыграл в развитии России
15:41
Общество
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
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Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
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В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве

  /   Обновлено: 15 мая 2021 15:40
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александра Чикин

Москва, 15 мая. Подтверждения информации о якобы минировании железнодорожных вокзалов в городе нет. В настоящее время готовится официальный комментарий по этому поводу, заявили в УВД.

Правоохранители, занимающиеся проверкой сообщений о «минировании» столичных вокзалов, рассказали о ее предварительных результатах. Оказалось, что соответствующая информация не имеет подтверждения, заявили в УВД на транспорте.

Ранее неизвестный отправил анонимное сообщение о якобы готовящихся взрывах в зданиях трех столичных вокзалов. По его данным, взрывные устройства были заложены на Курском, Белорусском и Казанском железнодорожных вокзалах, сообщал ФАН. По факту случившегося была организована проверка.

москва минирование проверка вокзалы
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Все новости / Происшествия / В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
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