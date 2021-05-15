В Москве неизвестный сообщил о "минировании" трех железнодорожных вокзалов

Москва, 15 мая. Столичные правоохранители организовали проверку на городских ж/д вокзалах из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

Неизвестный сообщил, что взрывные устройства якобы установлены на Курском, Белорусском и Казанском железнодорожных вокзалах. Как передает агентство ТАСС, сейчас эксперты проверяют территорию всех московских вокзалов.

Первые результаты проверки, организованной после получения сообщений о якобы минировании образовательных учреждений, подтверждают, что угроза была ложной. Как сообщалось ранее, об этом заявили местные правоохранители.