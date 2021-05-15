Определена самая дорогая квартира в Москве

Москва, 15 мая. Рекордно дорогая недвижимость предлагается столичным покупателям почти за 2,7 млрд рублей. Соответствующие данные приводит агентство Skolkovo Realty.

Квартира стоимостью 2,69 млрд рублей расположена в Пресненском районе, согласно данным риелторов. Общая площадь недвижимости превышает 900 квадратных метров. В целом, по оценкам экспертов, каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья продается по цене более 100 млн рублей.

Самый широкий выбор жилой площади стоимостью более 100 млн рублей представлен в сегменте четырехкомнатной недвижимости. Примерно 1,5 тысячи таких предложений существуют в Москве. Причем самая дорогая квартира в указанном сегменте будет стоить 1,56 млрд рублей. Такой бюджет позволит россиянину приобрести жилье площадью 415 «квадратов», которое расположено в Хамовниках.

Сервис поиска недвижимости «Синица» ранее сообщил, что средняя цена квадратного метра новой недвижимости в Москве выросла на 38%, в Новой Москве — на 30%, в Подмосковье — на 27%.