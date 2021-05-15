Более десяти новых пешеходных переходов появилось в Москве в апреле

Москва, 15 мая. Новые пешеходные переходы появились в Москве по 11-ти адресам, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новую разметку нанесли еще в апреле. Речь идет о Новочеркасском и Филевском бульварах, улице Гурьянова, Большой Лубянке, а также об улицах Перерва, Люблинской и Заповедной.

Кроме того, на участке улицы Нижняя Первомайская снизили скоростной режим, поскольку рядом находятся гимназия и школа. На нескольких пешеходных переходах установили и новые светофоры. А на Ставропольской и Чагинской улицах появилась дополнительная полоса.

Ранее московские власти оценили эффективность отмены турникетов в наземном транспорте. Турникеты решили отменить с 1 сентября 2018 года, а для оплаты проезда ввели специальные валидаторы.