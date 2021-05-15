Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года

Москва, 15 мая. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца этого года в метро не будут перекрывать участки радиальных линий.

Он отметил, что ограничения на участке «Дубровка» — «Волжская» были связаны с прокладкой тоннеля в зоне действующей станции «Печатники». Тогда для обеспечения безопасности пассажиров специалисты вынуждены были временно прекратить движение.

«До конца года перекрытий радиальных линий больше не будет», — заявил Бочкарев.

Заммэра рассказал, что для прокладки БКЛ завершили прохождение под радиальными линиями столичного метрополитена, и в перекрытии участков больше нет необходимости. Андрей Бочкарев поблагодарил москвичей за то, что они с терпением отнеслись к временным ограничениям. Он добавил, что работы производились быстро и качественно.

Ранее сообщалось, что систему оплаты проезда Face Pay в метро Москвы запустят до конца года. Эта система уже доступна на нескольких станциях в тестовом режиме.