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новостей
12:38
Политика
Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
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Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года

Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 мая. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца этого года в метро не будут перекрывать участки радиальных линий.

Он отметил, что ограничения на участке «Дубровка» — «Волжская» были связаны с прокладкой тоннеля в зоне действующей станции «Печатники». Тогда для обеспечения безопасности пассажиров специалисты вынуждены были временно прекратить движение.

«До конца года перекрытий радиальных линий больше не будет», — заявил Бочкарев.

Заммэра рассказал, что для прокладки БКЛ завершили прохождение под радиальными линиями столичного метрополитена, и в перекрытии участков больше нет необходимости. Андрей Бочкарев поблагодарил москвичей за то, что они с терпением отнеслись к временным ограничениям. Он добавил, что работы производились быстро и качественно.

Ранее сообщалось, что систему оплаты проезда Face Pay в метро Москвы запустят до конца года. Эта система уже доступна на нескольких станциях в тестовом режиме.

метрополитен строительство перекрытие бкл
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