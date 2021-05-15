Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Москва, 15 мая. Жители Москвы могут пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего подобной услугой воспользовались уже 22,1 миллиона раз.

Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась статистикой по количеству проведенных ПЦР-тестов и тестов методом ИФА. Ее слова были приведены на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день в Москве проведено более 22,1 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19. Число тестов, проведенных методом ИФА, которые показывают количество антител к коронавирусной инфекции, превысило 6,7 миллиона», — говорится в сообщении.

Как уточнила Ракова, москвичей информируют о результатах тестирования посредством отправки СМС-сообщений. Это касается тестов, сделанных в государственных учреждениях. Всего же в городе насчитывается 162 взрослые и 45 детских поликлиник, в которых анализ на COVID-19 можно сдать бесплатно. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.

Ранее сообщалось, что ученые из России и Японии разработали экспресс-тест на коронавирус. Его используют в аэропортах Москвы.