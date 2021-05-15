Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 12:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:38
Политика
Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
Все новости
15 мая 12:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:38
Политика
Политолог рассказал о мерах борьбы Израиля с героизацией нацизма в Европе
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
Все новости

Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Общество
Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве
pixabay.com

Москва, 15 мая. Жители Москвы могут пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего подобной услугой воспользовались уже 22,1 миллиона раз.

Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась статистикой по количеству проведенных ПЦР-тестов и тестов методом ИФА. Ее слова были приведены на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день в Москве проведено более 22,1 миллиона ПЦР-тестов на COVID-19. Число тестов, проведенных методом ИФА, которые показывают количество антител к коронавирусной инфекции, превысило 6,7 миллиона», — говорится в сообщении.

Как уточнила Ракова, москвичей информируют о результатах тестирования посредством отправки СМС-сообщений. Это касается тестов, сделанных в государственных учреждениях. Всего же в городе насчитывается 162 взрослые и 45 детских поликлиник, в которых анализ на COVID-19 можно сдать бесплатно. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте.

Ранее сообщалось, что ученые из России и Японии разработали экспресс-тест на коронавирус. Его используют в аэропортах Москвы.

статистика пандемия коронавирус пцр-тестирование
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 441839 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 137640 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 118711 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 39096 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 28952 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / Свыше 22 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве
Рейтинг@Mail.ru