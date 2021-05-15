Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла

Москва, 15 мая. Жителей Москвы и Подмосковья 15 мая ожидает облачная погода с прояснениями, сопровождающаяся дождем и грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Температура днем в столице окажется в пределах +22...+24 градусов, однако ночью ожидается до +12 градусов. В Московской области уличные термометры покажут около +25 градусов, хотя ночью воздух охладится до +9 градусов.

По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. В некоторых районах возможна гроза. В связи с такими метеорологическими условиями в столичном регионе будет желтый уровень погодной опасности до 21:00.

Петербуржцев тем временем предупредили о дождливой погоде, которой отличится вторая половина мая. Последний месяц весны может стать одним из самых влажных в этом веке.