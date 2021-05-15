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15 мая 11:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
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Эксперты оценили уровень цен на жилье в Москве

Экономика
Эксперты оценили уровень цен на жилье в Москве
pixabay.com

Москва, 15 мая. Средняя цена «квадрата» нового жилья в Москве за год к маю выросла на 38%, в Новой Москве — на 30%, в Подмосковье — на 27%, следует из данных сервиса поиска недвижимости «Синица».

Согласно данным, квадратный метр строящихся квартир в старых границах Москвы сейчас стоит 307,7 тыс. рублей, в Новой Москве — 180,8 тыс. рублей, на рынке ближнего Подмосковья — 146,8 тыс. рублей. В исследование не включались премиальный и элитный сегменты новостроек, передает «Лента.ру».

Аналитики объясняют высокий уровень цен дефицитом предложения и повышенным спросом на недвижимость. Хотя динамика темпов вывода новостроек у девелоперов еще не догоняет уровень спроса, значительного вымывания ликвидных лотов, вероятно, уже не произойдет, считают в «Синице».

По прогнозу сервиса, к концу второго квартала 2021 года ожидается баланс спроса и предложения.

Вместе с тем растет интерес россиян к долгосрочной аренде квартир. Это следует из данных исследований аналитиков «Авито Недвижимости».

жилье недвижимость квартиры
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