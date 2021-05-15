Эксперты оценили уровень цен на жилье в Москве

Москва, 15 мая. Средняя цена «квадрата» нового жилья в Москве за год к маю выросла на 38%, в Новой Москве — на 30%, в Подмосковье — на 27%, следует из данных сервиса поиска недвижимости «Синица».

Согласно данным, квадратный метр строящихся квартир в старых границах Москвы сейчас стоит 307,7 тыс. рублей, в Новой Москве — 180,8 тыс. рублей, на рынке ближнего Подмосковья — 146,8 тыс. рублей. В исследование не включались премиальный и элитный сегменты новостроек, передает «Лента.ру».

Аналитики объясняют высокий уровень цен дефицитом предложения и повышенным спросом на недвижимость. Хотя динамика темпов вывода новостроек у девелоперов еще не догоняет уровень спроса, значительного вымывания ликвидных лотов, вероятно, уже не произойдет, считают в «Синице».

По прогнозу сервиса, к концу второго квартала 2021 года ожидается баланс спроса и предложения.

Вместе с тем растет интерес россиян к долгосрочной аренде квартир. Это следует из данных исследований аналитиков «Авито Недвижимости».