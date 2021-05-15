Вирусологи оценили влияние майских праздников на ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва, 15 мая. Специалисты заявили, что заболеваемость коронавирусом в столице России начала расти еще до майских выходных. Для точной оценки ситуации необходимо подождать еще неделю.

Волна, которую ждали весной, оказалась очень сглаженной, отметил в беседе с РБК научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он подчеркнул, что пока точно не установлено, помогли ли снизить уровень заболеваемости майские праздники.

Специалист заявил, что, кроме Москвы, нигде не наблюдался особенный рост числа заболевших. Он предположил, что COVID-19 могли заболеть социально активные люди, а также призвал горожан вакцинироваться. По словам главы Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, речь идет не о заболеваемости, а об увеличении количества тестов в период майских выходных.

Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что это может происходить из-за несоблюдения противоэпидемических мер.