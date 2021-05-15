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15 мая 11:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:08
Шоу-бизнес
Отсудившая у бывшего мужа квартиру Ольга Кабо рассказала о своих планах
11:07
Экономика
Петербургский завод начал выпуск нового поколения грузовиков MAN
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
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Вирусологи оценили влияние майских праздников на ситуацию с COVID-19 в Москве

Общество
Вирусологи оценили влияние майских праздников на ситуацию с COVID-19 в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Москва, 15 мая. Специалисты заявили, что заболеваемость коронавирусом в столице России начала расти еще до майских выходных. Для точной оценки ситуации необходимо подождать еще неделю.

Волна, которую ждали весной, оказалась очень сглаженной, отметил в беседе с РБК научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он подчеркнул, что пока точно не установлено, помогли ли снизить уровень заболеваемости майские праздники.

Специалист заявил, что, кроме Москвы, нигде не наблюдался особенный рост числа заболевших. Он предположил, что COVID-19 могли заболеть социально активные люди, а также призвал горожан вакцинироваться. По словам главы Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, речь идет не о заболеваемости, а об увеличении количества тестов в период майских выходных.

Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России. Он отметил, что это может происходить из-за несоблюдения противоэпидемических мер.

заболеваемость коронавирус вирусологи
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