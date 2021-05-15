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15 мая 05:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
03:47
Наука
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Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек

Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 мая. Расположенные в парках города павильоны «Здоровая Москва» за три дня посетили семь тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что за это время был выявлен первый пациент с онкологическим заболеванием. Оно было выявлено на ранней стадии при обследовании кожи пациента.

Павильоны будут работать все лето. Их работа может быть продлена на начало осени.

Ракова заявила, что результаты обследования будут доступны в электронной медкарте в течение суток. Если будут выявлены нарушения, пациенту позвонит врач телемедицинского центра. Если отклонений нет, то придет информация о том, что со здоровьем все хорошо.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в 46 парках ежедневно с 08:00 до 20:00. Для бесплатного обследования нужно иметь с собой полис ОМС и паспорт.

осмотр павильоны здоровая москва
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