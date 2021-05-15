Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек

Москва, 15 мая. Расположенные в парках города павильоны «Здоровая Москва» за три дня посетили семь тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что за это время был выявлен первый пациент с онкологическим заболеванием. Оно было выявлено на ранней стадии при обследовании кожи пациента.

Павильоны будут работать все лето. Их работа может быть продлена на начало осени.

Ракова заявила, что результаты обследования будут доступны в электронной медкарте в течение суток. Если будут выявлены нарушения, пациенту позвонит врач телемедицинского центра. Если отклонений нет, то придет информация о том, что со здоровьем все хорошо.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в 46 парках ежедневно с 08:00 до 20:00. Для бесплатного обследования нужно иметь с собой полис ОМС и паспорт.