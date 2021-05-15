Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами

Москва, 15 мая. Москвичей в 86-й день рождения столичного метрополитена ждут метромарафон, парад поездов, запуск нового тематического поезда, мастер-классы и выставки.

Первый пассажирский поезд метро тронулся 15 мая 1995 года, сообщил Дептранс Москвы. В честь этого тематические мероприятия пройдут 15 и 16 мая. Для жителей и гостей столицы проведут метромарафон, участники которого должны будут проехать все станции за один день, а это 272 остановки. Прошлый рекорд составил 16 часов и 22 минуты. Победители будут награждены медалями и особенными коллекционными подарочными сувенирами.

Также москвичей ожидают два парада: традиционный Парад поездов, стартующий с «Октябрьской» и выставка ретровагонов на станции «Партизанская». В субботу гостей праздника будут ждать мастер-классы от школы акварели Сергея Андрияки. На Северном речном вокзале развернется лекторий и пройдут зарисовки от Театра Табакова. Их же можно будет увидеть и на станции «Сухаревская».

Будут организованы и различные выставки. В переходе на «Пушкинской» пройдет выставка «Пушкинский. Youth», в рамках которой покажут фотоработы молодых художников, а между «Тургеневской» и «Чистыми прудами», «Охотным рядом» и «Театральной» развернутся выставки профессий метро.

Недавно стало известно, что закрытый участок московской линии метро вернулся к работе в штатном режиме. Речь идет об участке салатовой ветки Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Дубровка» и «Волжская».