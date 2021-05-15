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новостей
05:00
Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
04:52
Политика
Госдеп США озвучил ожидания от предстоящей встречи Лаврова и Блинкена
04:51
Экономика
Российский финансист предупредил о повышении долларовой инфляции
04:48
Происшествия
Десять человек пострадали в страшном ДТП под Красноярском
04:47
Общество
Ургант поделился редким кадром с женой Натальей с каникул в США
04:46
Происшествия
Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры
04:46
Общество
Всего за три дня в павильонах «Здоровой Москвы» обследовались 7 тыс. человек
04:45
Общество
Роскомнадзор заинтересовался компаниями-пользователями VPN-сервисов
04:31
Происшествия
Спасатели спустили получившего солнечные ожоги альпиниста с Эльбруса
04:31
Общество
Жителей европейской части России ожидают дожди и грозы с середины недели
04:30
Технологии
WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила
04:17
Общество
Минпромторг назвал стоимость вакцин от коронавируса
04:13
Наука
Ученым из Нидерландов удалось понять, откуда берется любопытство
04:11
Общество
Юрист рассказал, за какие надписи на стенах можно оказаться в тюрьме
04:08
Происшествия
Кабаны напали на женщину в Риме и отобрали продукты
04:00
Шоу-бизнес
Маркетолог оценил отказ кинотеатров в России от голливудских фильмов
03:53
Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
03:50
Общество
На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи в РФ в 2021 году
03:50
Общество
Принц Гарри заявил, что отец заставил пройти его через «боль и страдания»
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Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами

Общество
Московский метрополитен отметит 86-летие парадом поездов и конкурсами
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 15 мая. Москвичей в 86-й день рождения столичного метрополитена ждут метромарафон, парад поездов, запуск нового тематического поезда, мастер-классы и выставки.

Первый пассажирский поезд метро тронулся 15 мая 1995 года, сообщил Дептранс Москвы. В честь этого тематические мероприятия пройдут 15 и 16 мая. Для жителей и гостей столицы проведут метромарафон, участники которого должны будут проехать все станции за один день, а это 272 остановки. Прошлый рекорд составил 16 часов и 22 минуты. Победители будут награждены медалями и особенными коллекционными подарочными сувенирами.

Также москвичей ожидают два парада: традиционный Парад поездов, стартующий с «Октябрьской» и выставка ретровагонов на станции «Партизанская». В субботу гостей праздника будут ждать мастер-классы от школы акварели Сергея Андрияки. На Северном речном вокзале развернется лекторий и пройдут зарисовки от Театра Табакова. Их же можно будет увидеть и на станции «Сухаревская».

Будут организованы и различные выставки. В переходе на «Пушкинской» пройдет выставка «Пушкинский. Youth», в рамках которой покажут фотоработы молодых художников, а между «Тургеневской» и «Чистыми прудами», «Охотным рядом» и «Театральной» развернутся выставки профессий метро.

Недавно стало известно, что закрытый участок московской линии метро вернулся к работе в штатном режиме. Речь идет об участке салатовой ветки Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Дубровка» и «Волжская».

москва метро праздник
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