Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве

Москва, 15 мая. Грозы стали причиной объявления Гидрометцентром желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Прогнозируются грозы до утра воскресенья. Сообщается, что работа предупреждения местами продлится в Москве и области до 9:00 16 мая. Эта информация следует из прогностической карты, которая опубликована на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщает сайт учреждения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидаются дожди во второй половине мая. Однако температура будет держаться на 2-6 градусов больше климатической нормы.