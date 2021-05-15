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Украина никогда не заплатит: читатели Le FIgaro отреагировали на сделку Киева и Парижа
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
01:12
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«Олежа походу накосячил»: поклонники Волочковой гадают, кто разочаровал балерину
01:11
Политика
Отставные полицейские пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции
01:11
Спорт
УЕФА лицензировала десять футбольных клубов РПЛ
01:04
Армия
Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС
01:00
Политика
Политологи усомнились в атаке дипломатов США «направленной энергией»
00:37
Происшествия
Движение «Колумбайн» предложили признать террористической деятельностью
00:36
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал встречу с Путиным самым впечатляющим событием
00:17
Шоу-бизнес
Россияне восхитились красотой дочки Литвиновой
00:17
Общество
ВОЗ: свыше 721 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за сутки
00:00
Политика
Время еще есть: Журавко озвучил рецепт спасения Украины
23:52
Общество
Художественные работы Шойгу оценили в 40 млн рублей на аукционе в Москве
23:37
Общество
Это закат США: британцы разгневаны призывной кампанией Соединенных Штатов
23:32
Общество
Обновился состав правительственного совета по развитию отечественного кино
23:31
Политика
Минздрав Палестины сообщил о гибели 126 человек после авиаударов Израиля
23:15
Общество
Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения защитных мер от COVID-19
23:09
Экономика
С конвейера сошла последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero
Все новости

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве

Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 15 мая. Грозы стали причиной объявления Гидрометцентром желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье.

Прогнозируются грозы до утра воскресенья. Сообщается, что работа предупреждения местами продлится в Москве и области до 9:00 16 мая. Эта информация следует из прогностической карты, которая опубликована на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщает сайт учреждения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидаются дожди во второй половине мая. Однако температура будет держаться на 2-6 градусов больше климатической нормы.

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