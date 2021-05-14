В Москве гей-извращенец подглядывал за мужчинами в туалете и снимал их на видео

Москва, 14 мая. Пассажир МЦД поймал 27-летнего гея, который подглядывал за мужчинами в общественном туалете и проделывал дыры в перегородке для занятия сексом.

Инцидент произошел на станции «Измайлово». Мужчина зашел в туалет и обнаружил странное отверстие в стене, через которое молодой человек снимал его половые органы. Возмущенный пассажир ворвался в кабинку и застал там извращенца без штанов. После этого тот отвел его в отделение полиции и написал заявление.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в телефоне молодого человека фотографии интимного характера с мужчинами. В одном из интернет-сообществ, где состоял гомосексуалист, транслировалась идея удовлетворять друг друга в общественных местах ради «острых ощущений». При этом задержанный иногда «от скуки» снимал и других пассажиров.

Москвич обвинил охранников гей-клуба в попытке изнасилования, сообщало Федеральное агентство новостей. Незадолго до этого секьюрити не пустили его в заведение, поскольку тот был сильно пьян.