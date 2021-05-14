Больных COVID-19 в Подмосковье начнут лечить инновационным препаратом

Москва, 14 мая. Лечение больных коронавирусом в Подмосковье станет эффективнее после поступления нового препарата. Об этом стало известно от пресс-службы минздрава Московской области.

В медицинские учреждения Московской области поступили партии инновационного биотехнологического препарата российского производства «Арглегиа», передают «Вести Подмосковья». Лекарство подходит для больных со среднетяжелой формой COVID-19. Препарат числится в списке временных методических рекомендаций Минздрава России для лечения больных коронавирусом.

В больницы поступило 1100 упаковок нового лекарства. Предполагается, что лечение больных теперь будет проходить значительно эффективнее. Создателем препарата является «Р-Фарм». На данный момент в Подмосковье сформировали запас лекарства для лечения пациентов.

Ранее сообщалось о разработке эффективного лекарства против коронавируса учеными из Узбекистана. Препарат «Рутан» был создан совместно с коллегами из Китая.