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14 мая 19:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:55
Общество
Спасенных в Петербурге детенышей нерпы перевели в уличный бассейн
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
В Приморье готовят проекты, под которые получат бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений на фоне коронавируса

  /   Обновлено: 14 мая 2021 19:15
Общество
Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений на фоне коронавируса
Prt Scr youtube.com  /  Russian Boxing Federation

Москва, 14 мая. Ольга Домуладжанова, чемпионка мира и Европы по боксу, скончалась на 53-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, передает Федерация бокса России.

Соболезнования родным и близким известной спортсменки выразили в Минспорта и ФБР. Домуладжанова — заслуженный мастер спорта, трехкратная победительница Кубка страны, а также двукратная победительница Кубка Европы. В 2001 году она выиграла золото чемпионата Европы и мира в весовой категории до 81 килограмма.

После завершения спортивной карьеры Домуладжанова возглавила тренировочный центр «Озеро Круглое». Кроме того, она занимала должность генсека Федерации бокса России по взаимодействию с органами государственной власти.

смерть коронавирус Домуладжанова
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