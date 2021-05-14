Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений на фоне коронавируса

Москва, 14 мая. Ольга Домуладжанова, чемпионка мира и Европы по боксу, скончалась на 53-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, передает Федерация бокса России.

Соболезнования родным и близким известной спортсменки выразили в Минспорта и ФБР. Домуладжанова — заслуженный мастер спорта, трехкратная победительница Кубка страны, а также двукратная победительница Кубка Европы. В 2001 году она выиграла золото чемпионата Европы и мира в весовой категории до 81 килограмма.

После завершения спортивной карьеры Домуладжанова возглавила тренировочный центр «Озеро Круглое». Кроме того, она занимала должность генсека Федерации бокса России по взаимодействию с органами государственной власти.