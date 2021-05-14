Машина МЧС сбила девочку по пути на вызов в Подмосковье

Москва, 14 мая. Юная жительница Балашихи попала под колеса машины МЧС, которая ехала на вызов. В результате ДТП она осталась жива, но получила травмы.

Инцидент с участием 13-летнего подростка произошел на улице Граничная в микрорайоне Железнодорожный. Автомобиль МЧС по неустановленной причине вылетел на тротуар, где стояла девочка с отцом. Мужчина успел отскочить от машины, а школьница попала под ее колеса.

После ДТП пострадавшую девочку доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В МЧС региона заявили, что спасатели не имеют никакого отношения к аварии с подростком, передает сайт 360tv.ru. По словам представителей ведомства, людей сбил микроавтобус местной аварийной службы. В настоящее время соответствующая информация проверяется.