Владимир Молчанов отреагировал на сообщения о срочной операции

Москва, 14 мая. Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист Владимир Молчанов попал в московскую больницу, где проходит реабилитацию после заражения коронавирусом.

Пресса распространила сообщения об экстренной госпитализации телеведущего и срочной операции из-за осложнений на фоне тяжелой болезни. Молчанов действительно находится в больнице, но попал туда планово, чтобы пройти курс реабилитации после заболевания коронавирусом, который ему диагностировали в январе.

«Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются», — отреагировал 70-летний журналист в комментарии РИА Новости.

Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Является членом Академии российского телевидения с 1994 года, руководит мастерской факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».