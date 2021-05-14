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Владимир Молчанов отреагировал на сообщения о срочной операции

Общество
Владимир Молчанов отреагировал на сообщения о срочной операции
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 мая. Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист Владимир Молчанов попал в московскую больницу, где проходит реабилитацию после заражения коронавирусом.

Пресса распространила сообщения об экстренной госпитализации телеведущего и срочной операции из-за осложнений на фоне тяжелой болезни. Молчанов действительно находится в больнице, но попал туда планово, чтобы пройти курс реабилитации после заболевания коронавирусом, который ему диагностировали в январе.

«Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено. <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются», — отреагировал 70-летний журналист в комментарии РИА Новости.

Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Является членом Академии российского телевидения с 1994 года, руководит мастерской факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

Ранее девушку Илона Маска, певицу Граймс госпитализировали с панической атакой после съемок в комедийном шоу Saturday Night Live. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

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