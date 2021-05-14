Собянин отметил высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва, 14 мая. Ситуация с COVID-19 в Москве стабильная, однако уровень заболеваемости пока остается высоким. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рост количества случаев заражений в городе находится на некритической отметке. Однако Собянин напомнил о важности вакцинации от коронавируса и пригласил местных жителей в прививочные пункты, выступая в эфире на телеканале «Россия-1».

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее оценила обстановку с коронавирусом в столице. Она отметила, что ситуация остается напряженной.