Следователи отказали Артемовой в прекращении дела против пранкера Била

Москва, 14 мая. Следствие не видит оснований для прекращения уголовного дела в отношении блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Садовом кольце.

Адвокаты Марии Артемовой обратились к правоохранителям с просьбой прекратить преследование Била. Однако следствие отказало им в этом. Сотрудники СК РФ, занимающиеся расследованием аварии, заявили, что оснований для прекращения уголовного производства по примирению сторон нет.

Ранее адвокат пранкера рассказал журналистам, что его подопечный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП на Садовом кольце, сообщал ФАН. Деньги получила и Мария Артемова, которая сильнее всех пострадала в результате аварии.