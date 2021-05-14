В Москве начали строить пересадку со станции БКЛ «Марьина Роща» на салатовую ветку

Москва, 14 мая. Рабочие начали строить пересадку с Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Марьина Роща» на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

На территории уже завершили проходку малого наклонного хода, длина которого составляет 25 метров. С его помощью планируется связать обе станции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, разработку породы вели вручную на отбойных молотках, поскольку из-за близости зоны действующего метро буровзрывной способ находится под запретом. Кроме того, на станции уже начались работы по раскрытию проемов между центральным и двумя боковыми залами.

Бочкарев ранее рассказал о строительстве участка желтой ветки метро до аэропорта Внуково. Его готовность составляет около 18%.