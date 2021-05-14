Пытавшуюся свести счеты с жизнью москвичку спасли сотрудники Росгвардии

Москва, 14 мая. Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, которая пыталась покончить с собой. Они выиграли время, вступив с ней в переговоры, и предотвратили трагедию.

За помощью обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестная девушка намеревается свести счеты с жизнью у всех на глазах. Прибывшие на вызов капитан Денис Займенцев и ефрейтор Сергей Гусельников вызвали медиков и спасателей, после чего начали успокаивать отчаявшуюся москвичку.

В результате действий правоохранителей жизнь девушки удалось спасти. Незадолго до этого она поругалась с возлюбленным, который отобрал у нее мобильный телефон и запер в одиночестве.

В Омске спасли двух школьниц, вступивших в «группы смерти», где неизвестные лица склоняли их к суициду. Мать одной из девочек узнала, что им угрожают, и обратилась в полицию, сообщал ФАН.