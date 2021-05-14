Медики выявили в Москве максимальное количество случаев заражения COVID-19 с января

Москва, 14 мая. Российские специалисты зафиксировали 3818 новых случаев заболевания коронавирусом в Москве за сутки.

Это на тысячу больше, чем было выявлено накануне, 13 мая. Данные обновил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, суточный прирост заражений COVID-19 оказался максимальным с 17 января 2021 года. В тот день за 24 часа число заболевших увеличилось на 4012.

Согласно последним данным, в 84 регионах России медики выявили 9462 случая коронавируса. 393 пациента скончались, а полностью выздоровели 9756 человек.