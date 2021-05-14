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Синоптики центра «Фобос» предупредили москвичей о дожде с грозой

Общество
Синоптики центра «Фобос» предупредили москвичей о дожде с грозой
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 14 мая. Жителей российской столицы ожидают кратковременные дожди с грозой. При этом осадки будут распределяться по региону неравномерно.

Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве в пятницу, 14 мая. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Количество осадков в разных частях Москвы будет отличаться.

«Где-то может и ничего не выпасть, а где-то выпадет до 5–6 миллиметров. Это тот случай, когда на одной стороне улицы будет идти дождь минут пять, а на другой ничего не будет», — объяснил синоптик.

По словам Синенкова, столбики термометров в российской столице поднимутся до +24 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит до девяти метров в секунду. Атмосферное давление — ниже нормы, его показатели зафиксируются на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Как утверждают специалисты центра «Фобос», летняя погода в Москве установилась на две недели раньше, чем обычно. Температура воздуха не будет падать ниже +20 градусов в ближайшие дни, передает издание «Ридус».

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди выпадут и в Санкт-Петербурге. Температура воздуха в Северной столице составит +22 градуса.

погода прогноз дождь
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