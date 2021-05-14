Ушла из жизни вдова актера Евгения Леонова

Москва, 14 мая. Вдова известного российского актера Евгения Леонова Ванда скончалась в Москве в возрасте 85 лет. Информация об этом была опубликована на сайте театра «Ленком».

Администрация театра выразила соболезнования сыну четы Леоновых, а также их родным и близким. Ванда Леонова была заслуженным работником культуры и посвятила театру большую часть жизни.

Причина смерти женщины пока не сообщается. Несколько месяцев назад она попала в реанимацию из-за резкого падения давления. По словам ее сына, актера Андрея Леонова, после смерти отца у матери начались проблемы со здоровьем, она перенесла несколько операций.