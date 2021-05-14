Двух бывших спортсменов признали виновными по делу о стрельбе в Москва-Сити

Москва, 14 мая. Коллегия присяжных признала виновными экс-членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион» в стрельбе в Москва-Сити в 2017 году.

Так, Исмаилова М. признали виновным по статьям «Хулиганство с применением оружия», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Хищение оружия» и «Незаконное хранение оружия», передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). По аналогичным статьям проходит и второй фигурант Хамидов Э. Судебное заседание, на котором будут обсуждаться последствия вердикта присяжных, перенесли на 17 мая.

Пять человек, среди которых были сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, пострадали в результате конфликта со стрельбой в Москва-Сити. Перестрелка на территории комплекса произошла во время празднования дня рождения якобы одного из криминальных авторитетов. Сначала конфликт вспыхнул в ресторане в башне «Око», а затем продолжился на автомобильной стоянке.