Закрытый участок московской линии метро вернулся к работе в штатном режиме

Москва, 14 мая. Участок салатовой ветки Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская» продолжил работу в привычном режиме.

Все станции линии открыты на вход и выход. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте московского метрополитена.

Данный участок был закрыт 1 мая для проходки тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально выполнить задачу планировалось до 23 мая, но мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что все работы закончены досрочно.

Появилась информация, что до конца текущего года система оплаты проезда с помощью лица будет доступна на всех станциях метрополитена Москвы. Она называется Face Pay.