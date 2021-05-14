Систему оплаты проезда Face Pay в метро Москвы запустят до конца года

Москва, 14 мая. Система оплаты проезда с помощью лица начнет работать на всех станциях московского метро до конца 2021 года. Система Face Pay уже доступна на нескольких станциях в тестовом режиме.

Соответствующее заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Участниками тестирования Face Pay стали его коллеги и партнеры сервиса. Они предоставили свои биометрические данные и привязали банковскую карту, с которой списываются средства при проходе через турникет.

«Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего», — пояснил Ликсутов в беседе с РИА Новости.

Каждый пассажир сможет выбрать между Face Pay и обычной системой оплаты. Ключевой задачей властей Москвы является предоставление выбора гражданам, заключил Ликсутов.

Департамент транспорта Москвы ранее предупредил жителей столицы об изменениях в схеме движения Таганско-Краснопресненской линии. В период с 4 по 21 мая будут увеличены интервалы движения составов по рабочим дням до десяти часов утра.