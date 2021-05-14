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Власти Москвы оценили эффективность отмены турникетов в наземном транспорте

Общество
Власти Москвы оценили эффективность отмены турникетов в наземном транспорте
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 14 мая. Отмена турникетов в наземном транспорте спровоцировала рост числа безбилетников. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Турникеты в наземном транспорте Москвы решили отменить с 1 сентября 2018 года. Для оплаты проезда появились валидаторы. Такие меры позволят пассажирам сократить время поездки до 20 минут, передает РИА Новости.

«К сожалению, несколько выросло количество безбилетников, но есть контролеры, и мы верим в сознательность москвичей», — заявил Ликсутов.

Средства с билетов идут на обновление подвижного состава, покупку нового наземного транспорта. И турникеты решили отменить ради удобства пассажиров и ликвидации очередей, добавил заммэра.

Проблема проезда в наземном транспорте «зайцем» наблюдается не только в столице, но и в других российских городах. Сейчас штраф за безбилетную поездку составляет 100 рублей, но эта сумма может вырасти.

турникет наземный транспорт валидатор
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