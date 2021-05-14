Дептранс Москвы вывез на спецстоянки около тысячи люксовых авто в марте

Москва, 14 мая. Около тысячи автомобилей премиум класса было эвакуировано на спецстоянки из-за неправильной парковки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Известно, что среди вывезенных эвакуатором машин числится 193 авто марки Mercedes, три Tesla, два Rolls-Royce, почти 170 Porsche. Все машины эвакуировали из-за парковки в неположенном месте, передает «Царьград».

Также на спецстоянках оказалось 138 автомобилей Lexus, 137 — BMW, 118 — Land Rover. Кроме того, один раз эвакуатором был вывезен автомобиль марки Dodge и два раза — один и тот же автомобиль Lamborghini. Дептранс напоминает, что правила автопарковки распространяются на всех и призывает оставлять машины в специально отведенных местах.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что участок движения трамваев на севере Москвы вернулся к работе в нормальном режиме после ремонта путей.